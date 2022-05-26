اليوم السابع
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الخميس، 26 مايو 2022 09:29 ص
أكرم القصاص
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رئيس وزراء باكستان السابق يطالب بالدعوة لإجراء انتخابات جديدة خلال 6 أيام

الخميس، 26 مايو 2022 09:22 ص
رئيس وزراء باكستان السابق يطالب بالدعوة لإجراء انتخابات جديدة خلال 6 أيام رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان
أ.ش.أ

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طالب رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان الحكومة الباكستانية بالدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خلال الأيام الستة المقبلة، وإلا فإنه سيقود مسيرة قوامها 3 ملايين شخص في العاصمة إسلام آباد.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه خان في مسيرة لآلاف المتظاهرين في إسلام أباد تهدف إلى إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، بحسب ما أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

من جانبها، استدعت الحكومة قوات الأمن لحراسة المباني الحيوية، بما في ذلك البرلمان ومكاتب الرئيس ورئيس الوزراء شهباز شريف .. وجاءت هذه الإجراءات في أعقاب اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

وبقي عمران خان في منصب رئيس الوزراء لأكثر من ثلاث سنوات ونصف حتى الشهر الماضي، عندما أطيح به في تصويت بحجب الثقة بالبرلمان، ومنذ ذلك الحين، نظم أنصاره مسيرات شارك فيها الآلاف في أنحاء البلاد


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عمران خان

الحكومة الباكستانية

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إسلام آباد


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