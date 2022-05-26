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رئيس وزراء إيطاليا: لم أجد أي فرصة للسلام خلال المحادثات الهاتفية مع بوتين اليوم

الخميس، 26 مايو 2022 09:03 م
رئيس وزراء إيطاليا: لم أجد أي فرصة للسلام خلال المحادثات الهاتفية مع بوتين اليوم دراجى
كتب أحمد عرفة

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قال ماريو دراجى، رئيس وزراء إيطاليا، إنه لم يجد أي فرصة للسلام خلال المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي، أن الأزمات تخضع التلاحم الاجتماعي لخبرة قاسية، وأن الحرب في أوكرانيا تجعل جهودنا من أجل التغيير أكثر تعقيدا، وتزيدها ضرورة، موضحا أن أسعار الطاقة تشهد مرحلة تقلبات هائلة، والتي تلقي بثقلها على عاتق العمال والشركات، كما سلطت القيود المفروضة على الصادرات، الاختناقات في المشتريات، والتأخير في عمليات التسليم، الضوء على حساسية أنظمتنا الصناعية.

ولفت رئيس الوزراء الإيطالي، إلى أن هذه الأزمات تؤثر بشكل خاص على المواطنين الأكثر ضعفا، وعلى الحقائق الاجتماعية الأكثر هشاشة، وتضع التماسك الاجتماعي على المحك، وتجبرنا على إعادة التفكير بسياسة الطاقة خاصتنا، وكذلك سلاسل إنتاجنا ونظام سلسلة التوريد أيضا، بينما تحاول دوافع القوة أن تسود مرة أخرى في قلب أوروبا، أود أن أذكر بتعليم خبير اقتصادي قدم كثيرا لإيطاليا ولحضارة العمل فيها، واستشهد بقول إيتسيو تارانتيللي: يوتوبيا الضعفاء هي خوف الأقوياء، وتاريخ الحركة العمالية في بلادنا يوضح هذا، وهي الطريقة التي تُبنى بها قوة الديمقراطية الحرة، ولهذا السبب، اخترنا دون تردد أن نقف إلى جانب شعب تعرض للهجوم.

 


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