رئيس مدينة الأقصر يشكل لجنة للتفتيش الدورى على المحال والمطاعم والمقاهى

وتكونت هذه اللجنة من عدة إدارات هي "إدارة الشؤون القانونية، ورخص المحلات وقسم الإشغالات بالإدارة الهندسية ، وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة الشؤون الصحية (إدارة الطب الوقائي) ، والإدارة البيطرية، وإدارة تموين الاقصر، السلامة والصحة المهنية مديرية القوى العاملة، إدارة شرطة المرافق"، وذلك للمرور والتفتيش بصفة دورية على المحال التجارية والمطاعم وغيرها للتأكد من ضمان وجودة ومدى صلاحية المنتجات التي يتم عرضها لأهالي مدينة الأقصر .

ومن جانبه، أكد رئيس مدينة الأقصر أن اللجنة شكلت بغرض المرور والتفتيش الدوري لردع المخالفين من أصحاب المنشآت الغير مرخصة وحسهم على السير في إجراءات الترخيص وتوفيق أوضاعهم، وقام رجال مجلس مدينة الأقصر بالعمل فى إنشاء مطبين صناعيين أمام محطة الكهرباء بمنطقة مدخل طريق نجع الطينة ونجع عبادي، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة لإزالة أسباب الشكاوى للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

البداية كانت بتلقي رئاسة مجلس مدينة الأقصر، بقيادة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، وتحت إشراف سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، شكوى مقدمة من قبل اثنين من المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمجلس مدينة الأقصر بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تفيد بأن المواطنين تقدموا بطلب رسمي وممثلين عن أهالى المناطق المعنية، لرئيس مجلس مدينة الأقصر، بشأن إنشاء مطبين صناعيين أمام محطة الكهرباء محطة محولات الضغط العالي بمنطقة نجع الطينة وعبادي بمنطقة حي شمال، لأنها تعتبر مناطق مفارق ولكثرة الحوادث بهذه المناطق.