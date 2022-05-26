رئيس صرف اسكندرية يتفقد الموقف التنفيذى لمشروع الوصلات المنزلية بقرى حياة كريمة

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس محمود نافع، رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية، عدد من مشروعات حياة كريمة بقري مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية للوقوف علي نسب تنفيذ المشروعات والموقف التنفيذى لمشروع الوصلات المنزلية لقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

وأكد أن عدد القري الجاري بها تنفيذ مشروعات صرف صحى بمركز ومدينة برج العرب 4 قري وتبلغ عدد الوصلات المنزلية بها 7228 وصلة منزلية، ويتم تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل لخدمة المدينة بإجمالي 3 محطات معالجة و16 محطة رفع وما يقرب من 240 كم من شبكات الإنحدار و25.4 كم من خطوط الطرد .

وصرح أن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري هو مشروع القرن، والذي سيحدث تغيير جوهري وطفرة حقيقية في حياة المواطنين الأكثر احتياجاً وتوفيرعيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات.

وشدد علي ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى والمواصفات القياسية فى التنفيذ، وأهمية التنسيق الكامل وتحقيق أعلي درجات التعاون مع كافة الجهات التنفيذية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة وطالب المواطنين بالتعاقد على توصيل الصرف الصحى وأنه سيتم تقسيط قيمة الوصلة للتسهيل على المواطنين.