رئيس جامعة المنوفية يكرم الثانى على العالم فى مسابقة حفظ وتجويد القرآن بروسيا

المنوفية - فريق المحافظات

كرم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الطالب محمود خالد غنيم طبيب امتياز بمستشفيات جامعة المنوفية والذى فاز بالمركز الثانى على مستوى العالم ممثلا لمصر فى مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم، التى أقيمت بمدينة قازان العاصمة الإسلامية فى روسيا بمشاركة 70 دولة من الدول العربية والإفريقية والأجنبية.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، وأهمية تشجيع الطلاب الموهوبين والمبدعين ورعايتهم، ودعمهم فى مختلف الملتقيات والمنافسات لإطلاق مواهبهم وتنميتها والفوز بأعلى المراكز، موجها خالص التهنئة للطالب الذى مثل مصر وجامعته فى مسابقة عالمية أثبت قدرته وتفوقه وحقق مركزا متقدما، كما وجه التهنئة لوالد الطالب والذى يعمل بالجامعة.

حضر التكريم الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية موجها التهنئة للطالب، ومتمنيا له خالص التوفيق وتحقيق المركز الأول فى المسابقات القادمة.

وقام المحاسب جلال عبد السلام القائم بعمل أمين عام الجامعة أيضا بتهنئة الطالب، متمنيا له التوفيق ومزيدا من التفوق.