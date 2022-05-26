اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 11:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس بيلاروسيا يعلن إرسال قوات إلى الحدود مع أوكرانيا

الخميس، 26 مايو 2022 09:41 م
رئيس بيلاروسيا يعلن إرسال قوات إلى الحدود مع أوكرانيا لوكاشينكو
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو ، عن إرسال قوات إلى الحدود مع أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن روسيا تتوقع من أوكرانيا قبول مطالبها وإدراك الوضع الحالى.

جاء ذلك تعليقا على دعوة وجهها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر لتقديم أوكرانيا تنازلات عن جزء من أراضيها للتوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال بهذا الشأن من وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "روسيا تنتظر قبول كييف لمطالب موسكو وإدراكها للوضع الحالي - الوضع الحقيقي القائم".


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة

بوتين يبلغ رئيس وزراء إيطاليا باستمرار موسكو فى إمداد روما بالغاز.. الرئيس الروسى يشترط رفع العقوبات للمساهمة بحل أزمة الغذاء.. ودعوة ألمانية لاستخدام احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية المجمدة لإعمار أوكرانيا

الخميس، 26 مايو 2022 09:30 م

11قتيلا و17جريحا فى القصف الروسي على وسط خاركيف.. وزارة الدفاع الأمريكية تعلن خسارة موسكو 1000 دبابة فى أوكرانيا.. والخارجية الروسىة: تزويد كييف بأسلحة تطال أراضينا يشكل تصعيدا غير مقبول

الخميس، 26 مايو 2022 08:56 م

وزير خارجية أوكرانيا: نريد أسلحة ثقيلة فوراً والوضع العسكري شرق البلاد سيء

الخميس، 26 مايو 2022 08:51 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة