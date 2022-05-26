رئيس بيلاروسيا: بلادنا قادرة عسكريا على مقاومة أكبر الدول

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس البيلاروسى، ألكسندر لوكاشينكو، إن مينسك قادرة عسكريا على مقاومة أكبر الدول، لافتا إلى أنه في الظروف الحديثة لم تعد النتيجة تعتمد كثيرا على حجم الجيش وقوته العسكرية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الرئيس البيلاروسى، أنه يجب القتال ليس بالأعداد ولكن بالمهارة، موضحا أن هذا يشير إلى أنه حتى دولة صغيرة مثل بيلاروسيا قادرة تماما على مقاومة أكبر الدول.

وأكد الرئيس البيلاروسى، أن الجيش البيلاروسي جاهز للعمليات العسكرية إذا لزم الأمر، متابعا: لكني أؤكد مرة أخرى: الحرب الساخنة هي ما نعرف كيف نفعله وسنفعله إذا اضطررنا لذلك، والمواجهة المعلوماتية التي تسبق الحرب الساخنة والتي تصاحب أي مواجهة عسكرية مهمة للغاية.

وأشار الرئيس البيلاروسى إلى أنه من الصعب القتال مع تلك الدول التي ليس لديها قوة عسكرية فحسب، بل لديها عدد كبير من السكان أيضا، متابعا ومع ذلك، اليوم، نتيجة الأعمال العدائية لم تعد تعتمد على هذا العامل كما كانت عليه من قبل.