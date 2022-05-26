دليلك لمعرفة صلاحية استخدام منتجات المكياج لتتجنبى حب الشباب والطفح الجلدى

كتبت - ميرفت رشاد

من مجموعة العناية بالبشرة المثالية إلى منتجات المكياج الأساسية مثل الماسكارا والإسفنج وما إلى ذلك، هناك العديد من الأشياء التي يتم تضمينها في روتين العناية بالبشرة والشعر، تأتي مع تواريخ انتهاء الصلاحية الخاصة بها، ولكن بسبب النسيان، غالبًا ما نستمر في استخدامها بعيدًا عن الوقت الذي تم التحقق منه، وحذرت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة الهندية كيران سيثي من استخدام منتجات منتهية الصلاحية، حتى لا تسبب حب الشباب أو الطفح الجلدي أو الحكة، من المهم التخلص من المنتجات بعد فترة زمنية معينة، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

إذا لم تكونى متأكدة من الوقت الذي يجب عليك فيه الحصول على بديل لمستحضرات التجميل القديمة، فإليك قائمة بالعناصر التي يجب عليك استبدالها من وقت لآخر.



اسفنجات مكياج: كل 3 شهور

الماسكارا: 2-3 شهور

ماكينة الحلاقة التي تستخدم لمرة واحدة: أسبوعيًا

مرطب: 6 شهور

مكياج الوجه: من 6 أشهر إلى سنة

SPF عندما تنتهي صلاحيته



تأكدى من استبدال وتجديد مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة عند الحاجة.

وقالت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة الهندية كيران سيثي، إن حروق الشمس من أكثر المشاكل التي نواجهها انتشارًا في موسم الصيف نتيجة للحرارة الشديدة، مقترحة بعض النصائح الصيفية للعناية بالبشرة ، لمنع حروق الشمس اتباع نظام غذائى وإضافة بعض المكملات إلى روتين العناية بالبشرة.

وأضافت ، أنه خلال فصل الصيف ، لا نولي اهتمامًا كافيًا لما نأكله ، على الرغم من أننا نتأكد من ارتداء الكثير من واقيات الشمس لحماية أنفسنا من أشعة الشمس الضارة، يجب أن نكون مدركين لما نأكله لأن الطعام يمكن أن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة للبشرة.