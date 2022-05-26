دعوة ألمانية لاستخدام احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية المجمدة لإعمار أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

دعا وزير العدل وحماية المستهلك الألماني، ماركو بوشمان، إلى استخدام احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف وزير العدل وحماية المستهلك الألماني، أنه ستكون خطوة غير عادية، لكن الدولة الروسية تنتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي وتسبب أيضا أضرارا جسيمة للصحة والحياة خارج أوكرانيا، منتقدا استخدام الأصول المجمدة لرجال الأعمال الروس، وهي مسألة تجري مناقشتها حاليا من قبل المفوضية الأوروبية.

ولفت وزير العدل وحماية المستهلك الألماني، إلى أن هذا النوع من المصادرة يجب أن يتوافق مع أحكام القانون الأساسي والقانون الأوروبي، موضحا أن الوزارة ستدرس بعناية مقترحات المفوضية الأوروبية.