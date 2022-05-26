دراسة تحذر من تزايد المبيدات الخطرة على الفاكهة والخضروات فى أوروبا

فاطمة شوقى

حذرت دراسة أجرتها منظمة "شبكة عمل المبيدات والآفات ،بان أوروبا PAN Europe." من تزايد تلوث الفواكه والخضروات في الاتحاد الأوروبى، بسبب استخدام المبيدات الخطرة.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أنه في تحليل ما يقرب من 100 الف قطعة، وتم العثور على زيادة بنسبة 53% في استخدام المبيدات السامة، وكانت أكثر الفواكه تلوثا على التوت الأسود ، ويليه الخوخ والفراولة.

وقالت أنجيلا روب في مؤسسة بان أوروبا ، إن هناك زيادة فى مبيدات الآفات الموجودة في فاكهة واحدة". "ويمكن أن يكون لديك ما نسميه تأثير كوكتيل، ويمكن أن يكون لمادة واحدة في مبيد حشري تأثير معين، وإذا أضفت مبيدًا آخر إلى نفس الفاكهة ، يمكن أن يتفاعل الاثنان ويكون لهما تأثيرات لم تتم دراستها حتى الآن."

وأضافت الصحيفة أن هناك اتهامات للمنظمة المختصة بمكافحة المبيدات الضارة بالفشل في تطبيق القوانين على حساب حماية المستهلك، وهذا يتعارض مع استراتيجية الاتحاد الأوروبى للحد من المبيدات الضارة.

ومن ناحية آخرى ، تظهر هيئة سلامة الأغذية الأوروبية خلاف ذلك ، وقالت إن الأمر يتعلق بالضغط على السلطات والدول الأعضاء والاتحاد الأوروبى لدعم المزراعين لتبنى تقنيات بديلة وتعديل القواعد للسماح بمزيد من الحد من مخلفات المبيدات.

الاتجاه الذي وصفته هذه الهيئة في عملها بين عامي 2011 و 2020 إيجابي ، لأنه في عام 2020 أكثر من ثلثي العينات لم تحتوي على أي نوع من المخلفات، مقارنة بنصف ما كان عليه في عام 2011.

وتطالب منظمة PAN Europe بفرض حظر تام على أكثر 12 مبيدًا سامة ، والقضاء التام على الـ 55 الأكثر ضررًا بحلول عام 2030.