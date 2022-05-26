خير بلدنا.. توريد 278 ألف طن قمح بكافة شون وصوامع محافظة البحيرة

وأوضح محافظ البحيرة، أن اللجان المشكلة لاستلام القمح أعضاء من مديريتي التموين والزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء، وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة.

وشدد محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغة 29 شونة خرسانية، بالإضافة بالإضافة إلى 6 صوامع .

ووجه محافظ البحيرة، بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.