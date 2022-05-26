اليوم السابع
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حياة كريمة.. 283 ألفا و550 وصلة صرف صحى منزلية بالتقسيط فى 181 قرية بسوهاج

الخميس، 26 مايو 2022 12:00 ص
حياة كريمة.. 283 ألفا و550 وصلة صرف صحى منزلية بالتقسيط فى 181 قرية بسوهاج اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، التى أستهدفت القرى الأكثر احتياجا بإجمالى 181 قرية داخل 7 مراكز مختلفة بسوهاج، هى طما والمراغة وساقلتة والمنشأة وجرجا البلينا ودار السلام التى يجرى تنفيذ المشروعات بها.

وقد استهدفت المبادرة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مشروعات البنية التحية لخدمة المواطنين، وفى مقدمة تلك المشروعات كانت مشروعات الصرف الصحى والوصلات المنزلية الخاصة بها، والتى من المقرر الانتهاء منها فى أغسطس العام الجارى.

اليوم السابع يقدم من خلال المعلومات التالية ملامح تنفيذ مشروع الصرف الصحى والوصلات المنزلية الخاصة بها داخل 181 قرية تعرف عليها:

1 – عدد الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحى بسوهاج الجار تنفيذها 283550 وصلة صرف صحى.

2 - عدد القرى المستهدفة بمشروعات الصرف الصحى 181 قرية داخل 7 مراكز.

3 – تقسيط قيمة الوصلة على سنوات للتسهيل على المواطنين.

4 – فى مركز طما جار تنفيذ مشروعات صرف صحى داخل 34 قرية وتبلغ عدد الوصلات المنزلية بها 42253.

5 - فى مركز ساقلتة جار تنفيذ مشروعات صرف صحى لعدد 14 قرية بها 10688 وصلة منزلية.

6 - فى مركز المراغة جار تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 23 قرية تضم 56785 وصلة منزلية.

7 – فى مركز دار السلام جار تنفيذ 19 مشروع صرف صحى تشمل 24171 وصلة منزلية.

8 – فى مركز المنشأة ويبلغ عدد القرى التى يتم بها تنفيذ مشروعات صرف 33 قرية تشمل 54538 وصلة منزلية.

9 -  فى مركز جرجا يتم تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 29 قرية تضم 43976 وصلة منزلية.

10 – فى مركز البلينا جار تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 29 قرية تشمل 52139 وصلة.


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