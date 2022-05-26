حياة كريمة بالمنيا.. المحافظ يوجه بسرعة إنشاء الكبارى بالتوازى مع تنفيذ المشروعات

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مسئول جهاز التعمير بدفع عجلة العمل في تنفيذ المشروعات الخاصة بإنشاء الكباري للتسهيل على المواطنين، وذلك بالتوازي مع تنفيذ باقي المشروعات المدرجة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل والتي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق مسار التنمية الشامل وضمان حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي، الذي يعقده محافظ المنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد ابوزيد، رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مهندسي دار الهندسة، ممثلي جهاز التعمير، أعضاء مؤسسة حياة كريمة والبرنامج الرئاسي.

كلف المحافظ، شركات الغاز الطبيعي والاتصالات بسرعة إدخال الخدمات بالمناطق التي تجاوزت معدلات إنجاز عالية، للانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، مؤكداً أنه سيتم إدخال كافة الخدمات والمرافق تباعاً عقب الانتهاء من أعمال حفر شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

أكد محافظ المنيا، استمرار المراكز المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات الخدمية، مع الالتزام التام بمعايير الجودة والكفاءة، لتوصيل كافة الخدمات والمرافق للمواطنين.

ناقش المحافظ، التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات الخاصة، بقطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والإسعاف والغاز الطبيعي والاتصالات، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

أشار المحافظ، إلى أن الهدف من الاجتماع متابعة مستجدات الأعمال واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.