حياة كريمة بالأقصر.. أمسية ثقافية على هامش جلسات الدوار برعاية القومى للمرأة

الأقصر - أحمد مرعى

نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، فعاليات الأمسيات الثقافية على هامش جلسات الدوار بعقد وتنفيذ الأمسية السادسة بمركز ومدينة إسنا، حيث تأتى تلك الأمسيات تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرآة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبتوجيهات من الدكتورة صابرين جابر مقررة فرع المجلس بالأقصر .

وتم تنظيم الأمسية الثقافية بقرية العضايمة فى مدينة إسنا، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتى ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الثقافة - ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة – حيث استهدفت عدد 400 فرد ( 250 سيدة / 50 رجل / 100 طفل)، والتي تأتى أيضاً ضمن المراكز التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالمحافظة.

وشملت فعاليات الأمسيات عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والتي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور، كما شملت الأمسية إنشاد ديني وأغاني وطنية .

وعلى هامش الأمسيات يتم تنظيم ورش رسم وتلوين و رسم على الوجوه للأطفال، ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتى في اطار حرص المجلس القومي للمرأة على إستكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القوي لتنمية الأسرة المصرية للمواطنين بالقرى المستهدفة، وقد شارك بالحضور أماني مدني المقررة المناوبة للفرع، ومني عبده عضوة الفرع.

وفى نفس السياق اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الأقصر، سادس فعاليات حملة لطرق الأبواب تحت عنوان وشعار "احميها من الختان"، وذلك فى إطار الحملة التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك فى قرى مبادرتي حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو 2022.

وتهدف تلك الحملات فى قرى حياة كريمة، إلى نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث، والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعي للممارسات البالية الموروثة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة، وتتضمن الحملة التعريف بالرسائل القانونية المتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وكذلك نشر الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية.