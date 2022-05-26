حملات رقابية مكثفة لمواجة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بالتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور على الأسواق والمتاجر المنشآت الصناعية والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين، مشددا على ضرورة استمرار الحملات الرقابية بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن .

وفى هذا السياق، شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام للمحافظة حملات مكبرة على الأسواق بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة، وإدارة تموين دمنهور ومراقبة الأغذية والطب البيطري والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور .

أسفرت الحملات عن ضبط متجرين مبيدات يدارا بدون ترخيص ويعرضان للبيع أصناف غير مسجلة بوزارة الزراعة وغير مصرح بتداولها بكمية 65 عبوة تقريباً، وضبط محل جزارة يعرض للبيع لحوماً مختومة بأختام مزوره ومذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم ضبط 126 عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجلة بوزارة الزراعة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 14 محضرا لأنشطة تجارية مختلفة لعدم الإعلان عن الأسعار، وعن سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم الاحتفاظ بدفتر فواتير ضريبيه يقدم لجمهور المستهلكين بالمخالفة لقانون حمايه المستهلك .

وأسفرت الحملات أيضا عن تحرير10 محاضر جنح صحية و تحرير مذكرات غلق لمنشآت غذائية لعدم وجود تراخيص، وكذلك إعدام كميات حليب ومواد غذائية غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.