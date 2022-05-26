حملات أمنية لإزالة كافة التعديات والمخالفات بالدقهلية.. صور

فريق المحافظات

شن مجلس مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة لإزالة الأرصفة والتعديات علي الطرق داخل المدينة ،وركزت الحملة علي الشوارع الرئيسية التي شملتها خطة التطوير والرصف حيث شهد شارع سامى شلباية إزالة الأرصفة المخالفة تمهيدا لرصفة ، جاء ذلك بناء على تعليمات محافظ الدقهلية بإزالة كافة أشكال المخالفات والتعدي.

كما أكد محمد عبد الباقى رئيس مركز و مدينة المنزلة ، أنت الحملة قامت بإزالة كافة أشكال التعدى على الطريق العام و متابعه الأعمال الجارى تنفيذها بنطاق المركز من أعمال الرصف، وتحركت الحملة تحت إشراف مدحت يس نائب رئيس المركز وعبده عبدالموجود مدير قسم الاشغالات ، برئاسة المركز و بمعدات رئاسة المركز تم اليوم إزالة كافه الأرصفة المخالفة و المتعدية على حرم الطريق بشارع سامى شلباية تمهيداً لرصفة.



شددت رئاسة المركز على المواطنين بالإلتزام بالمساحة المحددة بالقانون لعمل الارصفة وعدم التجاوز، كما تم إزالة الزوائد و الخروجات الغير قانونية من الأرصفة ، حيث أنها تشغل مساحة من الطريق العام و ذلك بتواجد قسم الاشغالات.



جانب من الحملات (1)



جانب من الحملات (2)



جانب من الحملات (3)



حملات إزالة مخالفات (1)



حملات إزالة مخالفات (2)



حملات أمنية لإزالة كافة التعديات والمخالفات بالدقهلية (1)



حملات أمنية لإزالة كافة التعديات والمخالفات بالدقهلية (2)



حملات أمنية لإزالة كافة التعديات والمخالفات بالدقهلية (3)



حملات أمنية لإزالة كافة التعديات والمخالفات بالدقهلية (4)



