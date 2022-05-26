حلبى وهزاز وأسترالى.. أنواع على كل شكل ولون بسوق الحمام فى المنصورة.. فيديو

الدقهلية - مرام محمد

أجرى "اليوم السابع"، جولة داخل سوق الحمام بمدينة المنصورة، والذي يعد أكبر ملتقى يجمع كل محبي وعشاق تربية الحمام، يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، عرض خلاله أسعار الحمام وأنواعه المختلفة.





وقال وجدي محمد عوض، أحد هواة تربية الحمام لـ"اليوم السابع"، إن تربية الحمام تعد من الهوايات الراقية التي يقبل عليها مختلف الفئات المجتمعية، مشيرا إلى أنه عاشق لتربية الحمام، ويهوى اقتنائه وتربيته بكل أنواعه وأشكاله، ويفرغ وقته للتجارة فيهم يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع بسوق الحمام بمدينة المنصورة.



وتابع أن للحمام سلالات وأنواع عديدة، فمنه الهزاز، والشيرازي، والنفاخ، والتركي، والكينج، والسيلفر، والعبسي، والسوداني، والبلجيكي، والأسترالي، والريحاني، والمراسلات، والحلبي، موضحا أن الحمام الهزاز يستخدم للزينة؛ لشدة جماله وحركات جسده الطريفة ومشيته المميزة والغريبة من نوعها واهتزازه المتواصل، فضلا عن خصائصه الشكلية التي تميزه عن غيره من السلالات الأخرى، حيث يتميز بصدره المنتفخ والبارز للأمام ورقبته المقوسة إلى الوراء حتى تكاد تلامس ظهره، وذيله العريض المرفوع لأعلى كالمروحة، ورجليه الحمراء الخالية من الريش، مشيرا إلى أن الجوز من الحمام الهزاز الأمريكي يتخطى سعره الـ250 جنيها، والزغاليل منه يصل سعرها 150 جنيها.



وأشار إلى أن للحمام الحلبي أنواعا عديدة، فمنه الحلبي الأسود، والأزرق، والأحمر، والأصفر، والشمسي، ومنه الحلبيات المصري العادية الأسود منها والأزرق والتي يبدأ سعر الجوز منه بـ250 جنيها، ويتخطى سعره الـ400 جنيه، وفقا لخصائصه وتقليبه.



وأوضح أن الحمام الأسترالي يعد أرخص سلالات الحمام والأكثر جمالا والأسهل في التربية مقارنة بالأنواع الأخرى، يتميز بقدرته الكبيرة على الطيران لارتفاعات شاهقة ومسافات بعيدة، وشكله الجمالي المميز كلونه الأبيض الصافي، وامتلاكه لأرجل حمراء، وفم صغير يكاد لا يرى، ورأسه كبيرة الحجم، مشيرا إلى أن على مبتدئي تربية الحمام أن يبدأوا بتربية الأنواع العادية أو المصرية كالنوع الأسترالي والهنكري، لأنهما الأسهل في التربية، والأقل سعرا.



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