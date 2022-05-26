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حسن الخاتمة.. وفاة مؤذن قبل إقامته صلاة العصر داخل المسجد بالمحلة

الخميس، 26 مايو 2022 05:54 م
حسن الخاتمة.. وفاة مؤذن قبل إقامته صلاة العصر داخل المسجد بالمحلة المؤذن المغاورى البرماوى
الغربية مصطفى عادل

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توفي المؤذن المغاوري البرماوي مقيم قرية دنوشر مركز المحلة داخل المسجد قبل لحظات من إقامته صلاة العصر، وتم تشييع جثمانه لمثواه الأخير بمقابر عائلته بالقرية.

 
كان المؤذن قد ذهب للمسجد لأداء صلاة العصر وقام برفع الأذان منتظرا دقائق لحين رفع أذان الإقامة، وأثناء توجهه لرفع الأذان لإقامة الصلاة سقط أرضا مغشيا عليه وفاضت روحه لخالقها.
 
وحاول المصلون إسعافه إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وتم نقله لمنزله وتشييع جثمانه لمثواه الأخير.
 
وكشف أهالى القرية أن المتوفي كان من رواد المساجد ويؤدي الصلاة فى أوقاتها بالمسجد، ويحفظ القرآن ويحرص على أن يكون من أوائل المتواجدين في المسجد.
 
المؤذن المغاوري البرماوي
المؤذن المغاوري البرماوي

 


محافظة الغربية

المحلة

وفاة مسن داخل مسجد بالمحلة

قرية دنوشر بالمحلة


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