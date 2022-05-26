حبس عنصر إجرامى ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

قررت نيابة الإسماعيلية حبس شخص "له معلومات جنائية" حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، برئاسة اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، شنت حملة أمنية مكبرة لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة بنطاق المحافظة، بعد أن تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، والأمن العام"، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية نشاط عنصر إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من ضبط المتم، وبحوزته 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.