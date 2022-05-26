حبس المتهمين بالتعدى على مدرب اللياقة البدنية بنادى بنها الرياضى 4 أيام

القليوبية إبراهيم سالم

أمرت جهات التحقيق بنيابة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية، بحبس 2 من المتهمين في واقعة التعدي بالضرب على مدرب بنادي بنها الرياضي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل الطالب ووالدته، والاستعلام عن حالة المدرب المصاب لاستجوابه، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.



وكان قد تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ومصاب بنادي بنها الرياضي.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة المدرب محمد عبد الهادي، مع طالب بالإعدادية وأهليته، الذين اقتحموا نادي بنها الرياضي بمحافظة القليوبية، عقب تصدي المدرب لنجلهم لتعديه بالضرب على الفتيات خلال التمرين.



وكشفت التحريات، أن أهلية الطالب عندما علموا بتصدي المدرب لنجلهم سارعوا إليه حاملين سيخ حديدي، وتعدوا به على المدرب حتى تسببوا في إصابته بكسر مضاعف بالقدم، وكسر بالمفصل بجانب عدة إصابات متفرقة بجميع أنحاء الجسد، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



ويدوره أصدر مجلس إدارة نادي بنها الرياضي بمحافظة القليوبية بيانًا، أوضح خلاله تفاصيل إعتداء أحد أعضاء الجمعية العمومية به على أحد مدربي اللياقة بالنادي، مؤكدًا أنه سيدعم المدرب بكافة حقوقه القانونية، وأنه تم منع أعضاء الجمعية العمومية المتسببين بالواقعة من دخول النادي لحين انتهاء التحقيقات.



وأوضح المجلس في بيانه، أن نادي بنها الرياضي شهد واقعة مؤسفة أثارت استياء مجلس إدارة النادي بالكامل، وجميع أعضاء الجمعية العمومية، حيث تعدى بعض من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي على الكابتن محمد عبد الهادي مدرب اللياقة البدنية بالنادي، داخل ملاعب النادي مساء الثلاثاء الماضي، عقب مشادة كلامية بين عضو من الجمعية العمومية ومدرب النادي، بسبب توجيه المدرب اللوم لأحد الأطفال بسبب تصرفات حدثت منه أثناء التمرينات.