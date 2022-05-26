"حاول مضايقتى".. ماذا قالت سالى عبد السلام فى اتهام شاب بالتعدى عليها؟

كتب أحمد حسني

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل شخص متهم بالتعدي على الإعلامية سالي عبد السلام، داخل إحدى محطات الوقود، وينشر اليوم السابع أقوال سالي عبد السلام أمام النيابة العامة.

واتهمت الإعلامية سالي عبد السلام، أحد الشباب بالتخرج بيها والتلفظ بأقوال خادشة ومضايقتها، خلال تواجدها بإحدى محطات الوقود، ما أدى لتصويره لإثبات الواقعة والتقدم بها لجهات التحقيق.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الشاب الذى قام بالاعتداء على الإعلامية سالى عبد السلام، بإحدى محطات الوقود بالتجمع الخامس، وتبين أنه موظف بإحدى شركات المقاولات بالقاهرة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.