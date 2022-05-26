جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية نامول بطوخ.. ضمن حياة كريمة

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت جامعة بنها، قافلة طبية لقرية نامول مركز طوخ وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية.



وجاءت القوافل برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأكد الدكتور جمال سوسة، على الدور الهام الذى تقوم به جامعة بنها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال مشاركتها في كافة المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار زيادة الترابط بين الجامعة والمجتمع ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتفعيلًا لدور الجامعة في رعاية أبناء الإقليم من خلال القوافل المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا.



من ناحية أخري، قالت الدكتورة نرمين عدلي، أن القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب في تخصصات الباطنة العامة والأطفال وجراحة العظام والرمد والإرشاد النفسي ، وتم الكشف علي 90 حالة أطفال، و115 حالة عظام، والكشف علي 96 حالة باطنة، ورمد حوالي 92 حالة بإجمالي 393 حالة مرضية.





جانب من القافلة (1)



جانب من القافلة (2)



قافلة طبية بقرية نامول بطوخ (1)



قافلة طبية بقرية نامول بطوخ (2)



قافلة طبية بقرية نامول بطوخ (3)











