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جامعة السويس تفوز بجائزة التميز للمرة السادسة لجهودها خلال العام الدراسى 2021

الخميس، 26 مايو 2022 12:55 م
جامعة السويس تفوز بجائزة التميز للمرة السادسة لجهودها خلال العام الدراسى 2021 جامعة السويس تفوز بجائزة التميز للمرة السادسة لجهودها خلال 2021
كتب محمد صبحى

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حصلت جامعة السويس، ممثلة فى كلية هندسة البترول على جائزة التميز الأولى للمرة السادسة في تاريخها والثالثة في أخر أربع سنوات، تقديراً لتميزها والأنشطة التى تقدمها لخدمة التعليم والطلاب.
 
وقال بيان صادر عن جامعة السويس، إن طلاب كلية هندسة البترول قدموا مجهودات كبيرة على مدار العام الدراسى 2021 / 2022  وقدموا العديد من الأنشطة والمؤتمرات والندوات الفعالة، التي أفادت العديد من طلاب جامعة السويس بشكل خاص وطلاب مجال هندسة البترول في جميع أنحاء مِصر بشكل عام، بدعم كُبرى شركات البترول على مستوى مِصر، والمساهمة في توفير فُرص التدريب والاطلاع على صناعة البترول داخل وخارج مِصر في الآونة الحالية، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية مع كِبار الشخصيات في المجال أثناء المؤتمرات ووكذلك داخل المجلّات المسؤولة عنها جمعية مهندسي البترول جامعة السويس.
 
كما تم تنظيم  الأنشطة الترفيهية والخيرية المختلفة التي تتضمن زيارات لدور الأيتام والمسنين والمستشفيات الخيرية بجانب توزيع كرتونة رمضان على الفقراء والمحتاجين وغيرها من المشاريع العديدة التي ساهم بها أكثر من 300 عضو في هذا الكيان الطلابي الكبير الذي تم تأسيسه في مارس من عام 2004.
 
 
 

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