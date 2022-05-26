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جامعة الأقصر تناقش استعدادات امتحانات نهاية العام وإقامة حفل عيد العلم لأول مرة

الخميس، 26 مايو 2022 03:40 م
جامعة الأقصر تناقش استعدادات امتحانات نهاية العام وإقامة حفل عيد العلم لأول مرة مجلس جامعة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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انعقد مجلس جامعة الأقصر رقم 38، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء المجلس، حيث استهل رئيس الجامعة الجلسة، بالتشديد على مراعاة إعلان ضوابط وإرشادات دخول امتحانات نهاية العام لطلاب كليات الجامعة، والتجهيزات اللازمة لإعداد حفل التخرج لطلاب الجامعة نهاية العام الدراسي.

كما وأوصى رئيس الجامعة خلال الجلسة، بالاستعانة بالأساتذة ذوي الخبرة في أعمال كنترولات الامتحانات وخاصة للفرق الرابعة بالكليات، ووافق المجلس على تقرير اللجنة العليا للجوائز العلمية لعام 2021م، وإقامة حفل عيد العلم لأول مرة بالجامعة لتكريم الفائزين بجوائز الجامعة والباحثين، كما وافق المجلس على زيادة المصروفات الدراسية الخاصة بمراحل الدراسات العليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) بنسبة 25%، وزيادة المصروفات الدراسية لبرامج الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق (برامج مميزة بمصروفات).

وقرر مجلس الجامعة، اعتماد لائحة كلية الحاسبات والمعلومات، ومقترح بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة الأقصر، وكذلك مقترح بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين كلية الفنون الجميلة - جامعة الأقصر والجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، كما اعتمد المجلس تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية السياحة والفنادق.

ووافق المجلس على منح الطالبة إسراء صالح محمد عبد المعطي (من الداخل) درجة الماجستير في الجرافيك – شعبة الرسوم المتحركة وفنون الكتاب – كلية الفنون الجميلة،  ومنح الطالب محمد جمال إسماعيل عبد النبي (من الداخل) درجة الماجستير في الجرافيك – شعبة التصميم المطبوع – كلية الفنون الجميلة.

وفى نفس السياق، عقد مجلس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، جلسته الـ35، بحضور الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، والدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، حيث وافق المجلس على ضرورة تطبيق التعليمات الواجب على الطلاب اتباعها، ومراعاتها من جانب المراقبين والملاحظين، لحسن سير الامتحانات.

وجرت الموافقة خلال الجلسة على تشكيل لجنة مختصة بمحاضر الغش أثناء سير الامتحانات، على أن تضم اللجنة؛ الملاحظين الموظفين باللجنة محل واقعة الغش، رئيس الدور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومن ثم رفعه إلى عميد الكلية، كما وافق المجلس على اعتماد نماذج مفاتيح الإجابة الخاصة بالامتحانات، من مركز القياس والتقويم بالجامعة.

مجلس جامعة الأقصر يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات (1)
مجلس جامعة الأقصر يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات (1)

 

مجلس جامعة الأقصر يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات (2)
مجلس جامعة الأقصر يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات (2)

 

مجلس جامعة الأقصر يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات (3)
مجلس جامعة الأقصر يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات (3)

 


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