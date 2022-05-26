جامعة الأقصر تعلن أسماء الفائزين بالجوائز العلمية للجامعة

وقال الدكتور محمد محجوب، فى بيان صحفى، إن الجامعة رصدت عددًا من الجوائز بهدف تشجيع الكوادر الجامعية على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية البحثية والتعليمية، واستثمار الطاقات الإبداعية لدى أعضاء هيئة التدريس والمنافسة في نشر البحوث بما يخدم الجامعة والمجتمع، مشيرًا إلى أنه سيتم تكريم الأساتذة الحاصلين على جوائز الجامعة في حفل عيد العلم والذي تنظمه الجامعة لأول مرة في يونيو المقبل.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم علمائها وتكريم ذوي الجهد والنشاط المتميز حرصًا منها على تحقيق الجودة بكافة المجالات والارتقاء بالجامعة لتضاهي أفضل الجامعات، فضلًا عن حرصها على التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمي.

وجاءت جائزة الجامعة التشجيعية مناصفة بين كل من؛ الدكتور محمود سيد محمود؛ أستاذ مساعد بكلية الآثار، والدكتورة شيماء سيد محمد، مدرس بكلية الآثار، وحصل على جائزة الجامعة لأفضل كتاب مؤلف، بالمناصفة كل من الدكتور يوسف عباس علي، أستاذ مساعد بكلية الألسن، والدكتورة جيهان عادل محمود، مدرس بكلية الآثار، وحصل على جائزة الجامعة للنشر العلمي بالكليات العلمية: الدكتور السيد محمد ابو الدهب- والدكتورة أماني أشرف سلامة- والدكتور إبراهيم السيد إبراهيم- والدكتور باسم عبد العاطي- والدكتور محمد علي فؤاد- والدكتور محمد ربيع سعد- والدكتور موسى الخضر حسني- والدكتور همام محمد عبد العال.

أما جائزة الجامعة للنشر العلمي بالكليات الإنسانية، فقد حصل عليها 15 من أعضاء هيئة التدريس وهم كل من:- (الدكتور أحمد حسن محمود- الدكتور بدوي محمد إسماعيل- الدكتورة جيهان عادل محمود- الدكتور خالد عبد النعيم محمدين- الدكتور رضا علي السيد- الدكتورة رويدا أبو بكر محمد- الدكتورة شيماء سيد محمد- الدكتور صلاح محمد أبو الحسن- الدكتور محمود النوبي أحمد- الدكتور محسن عادل سيد- الدكتور محمود سيد محمود- الدكتورة هبة رجب أبو بكر- الدكتورة هناء أحمد عبد الهادي- الدكتور وائل عبد الرحيم هميمي- الدكتور يوسف عباس علي.



