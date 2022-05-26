جامعة أسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من أبنائها .. صور

أسيوط فريق المحافظات

احتفل الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بتكريم مبدعى الموسيقي والكورال من مختلف كليات الجامعة.

وفي كلمته أكد الدكتور شحاتة على الدور الفعال لرئيس الجامعه في دعم النشاط الطلابى وتوفير سبل تنمية المواهب واكتشافها، فقد حرصت اللجنة العليا للأنشطة الطلابية وإدارة رعاية الشباب بكل تخصصتها من نشاط فنى ومسرحي ورياضى على التعاون المثمر في جميع الانشطة وتنفيذها باتقان وابداع وتفوق ويظهرهذا بوضوح في منتخبى الموسيقي والكروال والانشاد الدينى في مدى تناسق وتناغم وتطور اداءهم فقد نجحوا في ايجاد بصمه شخصية لهم تميزهم وهذا ناتج عده عوامل منها حسن التوظيف وحب للعمل الذى يعتبر الحافز والدافع للنجاح.

تضمن الحفل تقديم درع الأنشطة الطلابية للدكتور شحاته غريب وتكريم الدكتورعاطف القرن منسق عام الأنشطة الطلابية، الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية والأستاذ عز الدين المنصوري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية, الدكتور منتصر القللي رئيس قسم الموسيقى بكلية التربية النوعية, الاستاذة رشا جلال مسؤل قسم الموسيقى بالادارة العامة لرعاية الشباب الاستاذ محمد جمعه بادارة الفنون, والاستاذ حسين عبد الراضى مدير مكتب نائب ريئس الجامعه للتعليم والطلاب كما تم تكريم المبدعين في مجال الغناء والعزف, كما تم تكريم الفائزين في مسابقة فرحه وطن بالاضافة الى تكريم العاملين المشاركين في جميع الانشطه الموسيقية الطلابية.



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (1)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (2)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (3)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (4)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (5)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (6)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (7)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (8)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (9)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (10)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (11)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (12)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (13)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (14)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (15)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (16)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (17)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (18)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (19)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (20)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (21)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (22)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (23)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (24)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (25)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (26)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (27)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (28)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (29)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (30)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (31)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (32)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (33)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (34)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (35)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (36)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (37)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (38)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (39)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (40)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (41)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (42)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (43)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (44)



جامعة اسيوط تكرم مبدعى الموسيقى والكورال من ابناءها (45)