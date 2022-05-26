توسع بالمنافذ المتنقلة لبيع السلع الزراعية ومنتجات الدواجن بأسعار مخفضة بأسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط، للتوسع في فتح منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية والخضر والفاكهة ومنتجات الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة بأقل عن مثيلاتها بالأسواق بمختلف مراكز وأحياء المحافظة للحد من ارتفاع الأسعار وحماية محدودي الدخل، فضلاً عن التنسيق مع كافة الجهات المعنية "التموين وجهاز تنمية المشروعات والغرفة التجارية" لفتح منافذ وشوادر جديدة بكافة المراكز والأحياء والقرى وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وخطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار.

وأكد محافظ أسيوط خلال اللقاء، أنه تم افتتاح بعض المنافذ المتنقلة التي أطلقتها هيئة الإصلاح الزراعي بمنطقة الوليدية بحي شرق أسيوط لتجوب الميادين والأحياء لبيع السلع الغذائية والزراعية والحيوانية والداجنة "عسل نحل – بلح – خضروات – فاكهة – بيض"، بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية للدولة لتوفير السلع المخفضة للمواطنين، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة التابعة للتموين ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية لطرح السلع بأسعار تناسب الجميع مشيرًا إلى بذل المحافظة جهودًا كبيرة لتوفير السلع بالأسعار المناسبة في مختلف المراكز لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشاد المحافظ بمبادرات الإصلاح الزراعي ومؤسسات المجتمع المدني وكافة القطاعات لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وسد احتياجتهم من خلال منافذ متنقلة تجوب المراكز والقرى للحد من ارتفاع الأسعار والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من احتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار، مشيرًا إلى تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تطوير الخدمات للمواطنين وتوفير السلع والمنتجات المختلفة بكافة أنواعها سواء الزراعية أو الحيوانية أو الداجنية كـ"الخضار والفاكهة والبيض والعسل والألبان" وغيرها.

يذكر أن محافظ أسيوط قد شكلت لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لدراسة وفتح المنافذ الجديدة بقرى ومراكز المحافظة والتنسيق مع كافة رؤساء المدن والأحياء لسرعة تدبير أماكن مناسبة تصلح لإقامة منافذ لبيع السلع الأساسية وكافة المتطلبات التي يحتاجها المواطن بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والزراعة وجهاز تنمية المشروعات بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير متطلباتهم بأسعار مناسبة ومواجهة كافة محاولات المغالاة في الأسعار واحتكار بعض السلع واستغلال المواطنين، وتم بالفعل فتح 20 منفذا بمختلف مراكز وأحياء المحافظة لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة التي يجوب القرى والنجوع بصفة يومية.

ومن جانب أخر، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب مدينة أسيوط وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق وتجسين حالتها ورفع كفائتها لتسهيل الحركة والانتقال وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بمختلف المراكز والأحياء تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لإستكمال مشروعات الرصف طبقًا للخطة الموضوعة وتذليل العقبات أمام تنفيذ ههذ المشروعات التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وجذب الاستثمارات.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه جاري تنفيذ خطة شاملة للتطوير بجميع مراكز ومدن المحافظة تستهدف تحسين وتطوير حالة الشوارع ورفع كفائتها وصيانتها من خلال عمليات الكشط والتمهيد والتسوية والرصف وتركيب البلدورات للأرصفة، فضلاً عن تركيب الانترلوك للشوارع الضيقة غير المؤهلة للرصف، مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحل كافة المشكلات التي قد تواجه المواطنين في كافة القطاعات والعمل على فتح شرايين جديدة للتنمية.

وأوضح محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، إنه جاري تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحي تستهدف جميع الشوارع الرئيسية والفرعية من خلال إعادة تركيب البلدورات وتمهيد الشوارع ووتسويتها لتكون مناسبة للمواصفات القياسية للرصف وتركيب بلاط الإنترلوك للشوارع الضيقة تسهيلا على المواطنين، لافتا إلى إنه جارى استكمال أعمال رصف شوارع منطقة سيد الرئيسية وعدد من الشوارع الفرعية وشارع السبيل فضلاً عن تجهيز شارع المعمل وغرب البلد العمومي من خلال رفع كافة المعوقات والمخلفات وتمهيدها وتوسيتها وفرش التربة الزلطية مؤكداً على متابعته المستمرة لنسب التنفيذ والجداول الزمنية المقررة والتأكد من اتمامها علي وجة الدقة باعتبارها أحد شرايين التنمية وفقاً لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي يشدد على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن وعلى أكمل وجه وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.