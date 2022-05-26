"تموين الإسكندرية": توريد 58 ألف طن قمح مطابق للمواصفات حتى الآن

وقال محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن موسم استقبال الأقماح المحلية هذا العام متوقع بأن يكون متميز وغير عادى حيث إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلع 73000 فدان تقريبا وسيتم توريد 12 اردب قمح عن كل فدان منزرع طبقا لضوابط هذا العام حيث من المستهدف توريد 1300000طن قمح تقريبا هذا العام.

وأكد سعدالله أن المحافظة، بها 4 صوامع و3 بناكر مجهزة لتوريد الأقماح، في برج العرب والكنج مريوط، والعامرية .

وأكد سعد الله، على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل توريد الأقماح في كافة المواقع المحددة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة، مشيرا الى انه تم تقديم كافة أشكال وصور الدعم والتيسيرات على المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة.