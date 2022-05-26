تكليف الدكتور أسامة بلبل بتسيير أعمال مدير صحة الغربية لمدة 3 أشهر

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قرارا بتكليف الدكتور أسامة أحمد بلبل طبيب بشري بمديرية الصحة بالمنيا للقيام بتسيير أعمال مدير مديرية الشئون الصحية بالغربية لمدة 3 أشهر، بعد بلوغ الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية السن القانونية للمعاش.

من جانبه، هنأ الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور أسامة أحمد بلبل لتكليفه وكيلا لوزارة الصحة بالغربية لمدة ثلاث أشهر خلف له، بعد ثقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.



