تفاصيل مقتل حلاق بطلق نارى أثناء الاحتفال بخطوبته فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

توفي شاب بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، مساء الأربعاء، إثر إصابته بطلق خرطوش أثناء الاحتفال بخطوبته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مامور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من مستشفى مبرة العصافرة غرب، بوصول شاب في حالة حرجة مصاب بطلق خرطوش، وتوفى بعد نقله بدقائق متأثرا بإصابته.

علي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "مصطفى مجدي"، وشهرته "الأسباني"، 21 سنة، حلاق، إثر إصابته بطلق ناري.

وبسؤال أسرته، أقرت بأن المجني عليه كان يحتفل رفقة أقاربه وأصدقائه أمام كوافير بمنطقة أبو يوسف بدائرة قسم الشرطة، استعدادًا لاصطحاب عروسته للاحتفال بخطوبتهما.

وأكد أحد أفراد الأسرة، أن إحدي طلقات الخرطوش التي أطلقت ابتهاجا بحفل الخطوبة أصابت المجني عليه عن قرب، مما أدى إلى حدوث نزيف، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.

كما تكثف قوات الشرطة جهودها لمعرفة ملابسات الحادث ومصدر إطلاق الخرطوش بالخطأ، وتم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وأخطرت النيابة التحقيقات.