"تعليم بورسعيد" عن واقعة "البودى جارد": تصرف فردى غير مسئول ونعتذر عما حدث

وتعود تفاصيل الواقعة لإعتداء "بودي جارد" تابع لمؤسسة ثقافية تقوم بالإشراف على تنظيم القوافل التعليمية على أحد الطلاب، ووقع اعتداء بالأيدي بين الطلاب والبودي جارد.

وقال السيد غريب، إن محافظ بورسعيد مستمر في دعم العملية التعليمية لأبنائه الطلبة والطالبات بمرحلة الثانوية العامة من خلال القوافل التعليمية، مضيفًا أن ما حدث أمس من البودي جارد هو تصرف فردي غير مسئول.

وأوضح "غريب"، خلال كلمته للطلبة والطالبات بالقافلة التعليمية اليوم لمادة اللغة الإنجليزية بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، أنني اعتذرت للطلبة الذين حضروا أمس وبعتذر لكم وأولياء الأمور.

وأشار إلى أن محافظ بورسعيد، قرر دعم الطلبة والطالبات من خلال استقطاب كبار الأساتذة لتقديم مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة وذلك سيتم الإعلان عنه عن طريق مديرية التربية والتعليم ببورسعيد والمحافظة.

يذكر أنه اعتدى مجموعة من الـ"بودي جارد" بالأيدي تابعين لمؤسسة ثقافية على عدد من طلاب القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة، أمس الأربعاء، داخل إحدى مدارس محافظة بورسعيد، وذلك أثناء ترويج المؤسسة لمشروعاتها عقب انتهاء محاضرات القافلة، في ظاهرة غريبة على المدارس بوجود "بودي جارد" بداخلها على غرار المعلمة التي استعانت ببودي جارد خلال عرض مسرحية لطلابها.

وأكد شهود عيان من الطلاب والطالبات، أنهم عقب حصولهم على محاضرات القافلة التعليمية المجانية بالمدرسة، بدأت المؤسسة في الترويج لنفسها وأنشطتها ومشروعاتها من خلال محاضرات تنمية بشرية، وذلك بحضور عدد من "البودي جارد" التابعين لشركة أمن أحضرتها المؤسسة، وجرى استدعاء أحد الطلاب للمشاركة والحديث على المنصة حول ملفات وقضايا المحافظة، وأثناء ذلك فوجئ الطلاب بأن مسئولي المؤسسة يستدعون "البودي جارد" لإخراج أحد الطلاب، مما جعل زملاءه يعترضون على ما حدث ووقعت مشادة بين "البودي جارد" والطلاب، تسببت في حالة من الكر والفر داخل قاعة المحاضرة.

من جانبه، أوضح مصدر مطلع بمحافظة بورسعيد، أن الواقعة حدثت عقب انتهاء القوافل التعليمية، وأثناء العرض الترويجي للمؤسسة، نافيًا علاقة المديرية والإدارات المختصة بالواقعة، كونها وقعت خلال عرض المؤسسة، وأن تعليم بورسعيد حريص كل الحرص على مصلحة وسلامة الطلاب.

وأكد المصدر، أنه جرى تحرير محضر إداري وفتح تحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث تبين من التحقيقات الأولية أن ما حدث لا علاقة له بتعليم بورسعيد والعاملين بالمنظومة، وما حدث كان بين مسئولي المؤسسة وشركة الأمن "البودي جارد" التي أحضروها ومع الطلاب خلال عرض ترويجي لها، مشددًا على أن الطلاب حصلوا على القافلة التعليمية في هدوء دون حدوث أي مشكلات.



وكان اللواء حسني عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، قد تلقى بلاغًا بالواقعة، ووجه بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن سلامة الطلاب.