تعليم الإسكندرية: لم ترد أى شكاوى من طلبة الإعدادية بخصوص امتحان العلوم

وقامت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم صباح اليوم الخميس، بجولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات في اليوم الختامى بإدارة برج العرب التعليمية.

وبدأت وكيل المديرية جولتها التفقدية بمتابعة الامتحانات بلجنة أبو دومة الابتدائية، ولجنة أبو بكر الصديق الابتدائية، وأكدت خلال الجولة على منع دخول الطلاب اللجان الامتحانية بالهواتف المحمولة وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والالتزام بكافة التعليمات التي من شأنها استقرار العملية الامتحانية.

واستكملت متابعة العملية الامتحانية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية من طلاب الصف الثاني الثانوي ومادة علم النفس وعلم الاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية ، والامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية بنوعياته المختلفة" زراعي ، صناعي ، تجاري ، فندقي ، مزدوج" بالمدارس الفنية والمنشآت التدريبية والشراكات .

وأشارت نادية فتحى إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية أدُّوا صباح اليوم الخميس امتحان مادة العلوم ، ولم تَرِد أية شكاوى إلى غرف عمليات الإدارات التعليمية الثماني أو غرفة العمليات المركزية بالمديرية بشأن مستوى الامتحان أو مدى وضوح الورقة الامتحانية .

وفي سياق متصل، أوضحت في تعليماتها للجان النظام والمراقبة على الدقة التامة في تقدير الدرجات ، وذلك تزامنا مع استمرار عمليات تقدير الدرجات لمواد الشهادة الإعدادية، وضرورة مراجعة الأوراق الامتحانية وعمليات رصد الدرجات.