تعليم الإسكندرية تستعد لأداء 28 ألف طالب امتحانات الدبلومات الفنية السبت المقبل

وقالت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنّ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ (28100) طالب يؤدون امتحاناتهم أمام 92 لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية بكافة نوعيات التعليم الفني (زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، مزدوج، مهني) بواقع 41 لجنة للتعليم الصناعي، و45 لجنة للتعليم التجاري والفندقي وست لجان للتعليم الزراعي.

وأشارت إلى تجهيز 37 استراحة للقائمين على أعمال الامتحانات منها 26 استراحة للرجال و11 استراحة للسيدات، وتم توفير سبل الراحة بها من أسِرّة ولوازمها ومراوح وثلاجات ومبردات مياه وأجهزة تليفزيون وريسيفرات وأجهزة بوتاجاز بما يليق بزملائنا المعلمين، وذلك عن طريق اللجنة الثلاثية ومشرف عام الاستراحات بالمديرية، كما تم تسليم 250 عصا إلكترونية لتوزيعها على لجان سير الامتحان.



وأوضحت وكيل المديرية، أن الامتحانات العملية للدبلومات الفنية بدأت يوم السبت الماضي الموافق 21 مايو في 14 لجنة وفق الجداول المعلنة وتستمر حتى الجمعة 27 مايو الجاري، ويتم استكمالها بعد انتهاء الامتحانات النظرية.