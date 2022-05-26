اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 01:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرى مركز ملوى بالمنيا.. صور

الخميس، 26 مايو 2022 12:58 م
تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرى مركز ملوى بالمنيا.. صور مشروعات حياة كريمة بقرى المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع اللواء  أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى ،  نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" بقري مركز ملوى  من خلال المتابعات اليومية لرؤساء الوحدات القروية.
 
وتفقد رئيس المدينة نسب التنفيذ بمشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى والمركز الطبى ومركز تنمية الاسرة، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ومواعيد الاستلام حسب المواعيد المحددة ، وفى مجلس قروي إبشادات، تفقد رئيس المجلس  أعمال إحلال وتجديد كوبرى إبشادات ـ كوبرى شعراوى ـ كوبرى قزمول.
 
كما تم متابعة أعمال إنشاء مشروع الصرف الصحى بقرية عبادة،وكذلك متابعة أعمال حفر الصرف الصحى بقرية البياضية وأعمال إنشاء محطة الرفع بقرية الروضة،وذلك للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات من حيث الانشاءات والحفر وتوصيل المرافق وفقا للرسومات الهندسية ومطابقة لمعايير الجودة.
 
بينما فى  قرية نواى تم متابعة  أعمال حفر الصرف الصحى بقرية الأشمونين، و إحلال وتجديد شبكة مياة الشرب بقرية الأشمونين.
 
واكد" السايس" أن هناك متابعة دورية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى مركز ملوى بصفة مستمرة للوقوف على الاحتياجات الفعلية وإزالة كل المعوقات، لافتاً إلي أنه لن يسمح بأي تقصير أو تأخير من قبل أى جهة فى تنفيذ الجدول الزمني للمشروعات.
 
 
مشروعات-حياة-كريمة-فى-المنيا-(1)
 
مشروعات-حياة-كريمة-فى-المنيا-(2)
 
مشروعات-حياة-كريمة-فى-المنيا-(3)
 

ملوى

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

اخبار المنيا

محافظة المنيا


الموضوعات المتعلقة

وفد مجلس الوزراء يتفقد معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى 4 قرى بأسوان.. صور

الخميس، 26 مايو 2022 12:38 م

جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية نامول بطوخ.. ضمن حياة كريمة

الخميس، 26 مايو 2022 12:17 م

زوجة أصيلة وأم عظيمة.. الحاجة فتحية تجوب شوارع قريتها فى الدقهلية بـ"جرار أنابيب".. زوجها فقد بصره فأصرت أن تعمل فى مهنته.. تحملت المسؤولية وصبرت على مشقة العمل منذ 17 عام لتوفر لأبنائها حياة كريمة.. صور

الخميس، 26 مايو 2022 11:30 ص

القومى للمرأة بأسوان يواصل تنظيم 23 جلسة دوار بقرى "حياة كريمة".. صور

الخميس، 26 مايو 2022 10:48 ص

سكرتير عام سوهاج يترأس اجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة"

الخميس، 26 مايو 2022 10:47 ص

حياة كريمة بالأقصر.. أمسية ثقافية على هامش جلسات الدوار برعاية القومى للمرأة

الخميس، 26 مايو 2022 01:08 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة