تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرى مركز ملوى بالمنيا.. صور

تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى ، نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" بقري مركز ملوى من خلال المتابعات اليومية لرؤساء الوحدات القروية.

وتفقد رئيس المدينة نسب التنفيذ بمشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى والمركز الطبى ومركز تنمية الاسرة، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ومواعيد الاستلام حسب المواعيد المحددة ، وفى مجلس قروي إبشادات، تفقد رئيس المجلس أعمال إحلال وتجديد كوبرى إبشادات ـ كوبرى شعراوى ـ كوبرى قزمول.

كما تم متابعة أعمال إنشاء مشروع الصرف الصحى بقرية عبادة،وكذلك متابعة أعمال حفر الصرف الصحى بقرية البياضية وأعمال إنشاء محطة الرفع بقرية الروضة،وذلك للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات من حيث الانشاءات والحفر وتوصيل المرافق وفقا للرسومات الهندسية ومطابقة لمعايير الجودة.

بينما فى قرية نواى تم متابعة أعمال حفر الصرف الصحى بقرية الأشمونين، و إحلال وتجديد شبكة مياة الشرب بقرية الأشمونين.

واكد" السايس" أن هناك متابعة دورية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى مركز ملوى بصفة مستمرة للوقوف على الاحتياجات الفعلية وإزالة كل المعوقات، لافتاً إلي أنه لن يسمح بأي تقصير أو تأخير من قبل أى جهة فى تنفيذ الجدول الزمني للمشروعات.