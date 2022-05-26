تعرف على العلاجات المنزلية لاستعادة مستويات الغدة الدرقية

كتبت - ميرفت رشاد

ما يقرب من 60 % من المصابين بمرض الغدة الدرقية لا يعرفون حتى أنهم مصابون بها، حيث يجب إجراء تصحيحات للنظام الغذائي لإدارة مستويات الغدة الدرقية، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

الغدة الدرقية:

هناك فرق بين فرط نشاط الغدة الدرقية وقصور الغدة الدرقية، فرط نشاط الغدة الدرقية هو حالة تنتج فيها الغدة الدرقية الكثير من هرمونات الغدة الدرقية، في حين أن قصور الغدة الدرقية هو حالة يتباطأ فيها إنتاج هرمون الغدة الدرقية، يميل الشخص المصاب بقصور الغدة الدرقية إلى زيادة الوزن بينما يفقد الشخص المصاب بفرط نشاط الغدة الدرقية الكثير من الوزن.

وفقًا للأيورفيدا " الطب البديل"، فإن الكثير من الإجهاد، وتناول الأطعمة الثقيلة وغير المتوافقة بانتظام ، أو نمط الحياة المستقرة يمكن أن يستنفد Agni (التمثيل الغذائي)، والتي يمكن أن تسبب الغدة الدرقية، السموم ، عندما تتراكم في الغدة الدرقية ، تغير البنية الخلوية، هذا يخدع ذكاءنا المناعي لخطأ خلايانا على أنها جسم غريب ، وتحفيز الأجسام المضادة ضد الغدة الدرقية والاستجابة المناعية الذاتية، يؤدي انخفاض التمثيل الغذائي إلى تكوين السموم واختلال توازن مما يؤدي إلى ارتفاع TSH وانخفاض T3 و T4.هرمون الغدة.

بعض النصائح لتحسين وظائف الغدة الدرقية:

مشروب الصباح

عصير الكركم الطازج: 1 ملعقة كبيرة

مسحوق الفلفل الأسود: 1 رشة

زيت جوز الهند -1 ملعقة صغيرة

امزج المكونات المذكورة أعلاه جيدًا وتناولها يوميًا على معدة فارغة.

يشتهر الكركم بوظائفه المضادة للالتهابات وتعزيز المناعة، الفلفل يعزز التوافر البيولوجي للكركم بطريقة أفضل. يحتوي زيت جوز الهند على دهون جيدة لتحسين وظائف الغدة الدرقية.

كوب واحد من شاي التخلص من السموم

شرب شاي الديتوكس مهم جدًا لتحسين التمثيل الغذائي وإذابة السموم الدهنية.

1 ملعقة صغيرة بذور كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة

1 ملعقة صغيرة بذور شمر

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق زنجبيل جاف

اغلي جميع المكونات مع 5 أكواب من الماء واصنع 4 أكواب، اشرب هذا الشاي 4 مرات في اليوم.

يمكنك أيضًا تناول تفاحة واحدة مع شاي التخلص من السموم إذا كنت تشعر بالجوع أو قد تشرب ماء جوز الهند.

توقف عن تناول القمح والدقيق المكرر والزبادي ومنتجات الألبان والحلويات والأطعمة السريعة والأطعمة الحامضة، إنها أطعمة تسبب الالتهابات وتزيد من خطر الإصابة بمشاكل الغدة الدرقية ، لذا تجنبها، إذا كنت تحب تناول الأطعمة غير النباتية ، يمكنك تناول سمك الكاري أو الدجاج بالكاري مرتين في الأسبوع أثناء الغداء.