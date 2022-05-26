تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق مطلع الدائرى اتجاه المنصورية لمدة 30 يوما

كتب عبد الرحمن سيد

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة ، تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائرى بالمناطق بين طريق الأوتوستراد وحتى المنصورية لمدة شهر كامل ، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وسيتم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:-

-حركة المركبات القادمة من محور اللبينى وترغب بالصعود أعلى الطريق الدائرى إتجاه مناطق طريق المنصورية والطريق السياحى تقوم بإستكمال السير بالطريق السطحى لمحور اللبينى ثم الدخول يساراً من أسفل المطلع المشار إليه إتجاه طريق المريوطية .

-الصعود أعلى الطريق الدائرى عن طريق المطلع القادم من طريق المريوطية (القادم من شارع الأهرام) للإتجاه المؤدى إلى مناطق المنيب .

-استكمال السير لمسافة (450 متر) أعلى الطريق الدائرى حتى فتحة الدوران الكائنة أسفل وصلة المريوطية ثم الدوران والعودة مرة أخرى إتجاه مناطق طريق المنصورية والطريق السياحى .

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة ، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتوسعة الطريق الدائرى بالمناطق بين طريق الأوتوستراد وحتى طريق المنصورية ، والقيام بأعمال توسعة بمطلع الطريق الدائرى (القوس الشرقى "المنيب") للقادم من محور اللبينى والمؤدى إلى أعلى طريق المنصورية والطريق السياحى وربطه مع توسعة الطريق الدائرى المستحدثة ، مما يستلزم الغلق الكلى لمطلع الطريق الدائرى المشار إليه، وذلك لمدة (شهر) حتى صباح يوم الخميس الموافق 23/6/2022، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.