تعرف على استعدادات مديرية التعليم بالغربية لامتحانات الدبلومات الفنية

وأوضح بيان المديرية، أنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش عدد 24 استراحة بسعة 762 سريرا (سيدات - رجال) لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين والمقدرين في الإدارات العشر، والتأكيد على نظافتها وتوفير سبل الإعاشة بها، وتوافر كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار البيان، إلى الانتهاء من تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات لسرعة التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة الامتحانات، وتذليل أي عقبات قد تواجه سير الامتحان.

كما تم التواصل مع جميع رؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة، لتذليل أي عقبات واستكمال تشكيل أعضاء لجان سير الامتحانات وقبول الاعتذارات لأعضاء لجان سير الامتحانات وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

وأوضح البيان، التواصل مع رؤساء لجان سير الامتحانات والمراقبين الأوائل للتأكد من الانتهاء من جاهزية مقار لجان سير الامتحان من أثاث وصيانة بسيطة والالتزام بأعداد الطلبة داخل كل لجنة بما يحقق التباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما جرى التواصل مع مديرى العموم بالإدارات، وذلك لتوفير جميع الإمكانيات المتاحة لأداء الطلاب الامتحانات التحريرية وتوفير جميع وسائل الحفاظ على سير الامتحانات والمناخ المناسب لأداء الامتحانات، إلى جانب التنسيق مع جميع الجهات الأمنية لوضع خطة تأمين المباني والمنشآت التي تعقد بها لجان الامتحانات، بالإضافة إلى تأمين لجان النظام والمراقبة بالقطاع.

ووفرت المديرية 300 عصا إلكترونية، للكشف عن الأجهزة المحمولة بواقع 2 عصا بكل لجنة، بالإضافة إلى 2 كاشف حرارة لكل لجنة لقياس درجة حرارة الطلاب، وقد تم تسليمها جميعا إلى لجان السير.

كما تم توفير زائرة صحية لكل لجنة بالتنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي، وتم التأكيد على عدم اصطحاب المحمول نهائياً للطلاب والعاملين مع ضرورة تفتيش الطلاب والتأكد من عدم اصطحاب المحمول.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بالغربية بجميع الطلاب، بضرورة الالتزام بتعليمات الامتحانات، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي وسيلة الكترونية تساعد على الغش، حيث من يثبت عليه أي محاولات للغش، يطبق عليه القرار المنظم لأعمال الامتحانات، والذي يصل إلى إلغاء المادة والحرمان من الامتحان واعتباره عام رسوب.