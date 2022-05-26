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تداول أسئلة علم النفس والكيمياء لثانية ثانوى بعد 5 دقائق من بدء الامتحان الورقى

الخميس، 26 مايو 2022 08:57 ص
تداول أسئلة علم النفس والكيمياء لثانية ثانوى بعد 5 دقائق من بدء الامتحان الورقى أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تداولت جروبات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة علم النفس للصف الثاني الثانوي العام بعد 5 دقائق من بدء الامتحان، إضافة إلى أسئلة امتحان مادة الكيمياء، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.
 
وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.
 
 
 
  

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