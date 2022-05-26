اليوم السابع
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تحرير 2745 مخالفة تجاوز السرعة فى حملات مرورية

الخميس، 26 مايو 2022 12:12 م
تحرير 2745 مخالفة تجاوز السرعة فى حملات مرورية رادار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم على

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (14916) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2745) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(146) مخالفة السير بدون تراخيص، و(9) دراجات نارية مخالفة، و(7) مخالفات شروط التراخيص و(10) مخالفات موقف عشوائى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

 

 

 

 


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