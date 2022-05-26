تجديد حبس المتهمين بقتل عريس الشرقية بـ6 طعنات لسرقة "توك توك"

بداية الواقعة يوم الخميس الماضى بتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة أبوحماد، يفيد ورود أشارة مستشفى أبو حماد المركزى بوصول جثة شاب به عدة طعنات، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وتبين من التحقيقات أن الجثة لشاب يدعى" السيد محمد حجاج" 31 عاما مقيم القرين، وأن الوفاة نتيجة شبهة جنائية، لسرقة دراجته البخارية التوك توك، تم تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت التحريات إلى قيام كل من "محمد ر م " و"جمعة م ع " و"هيثم ص" جميعهم مقيمين قرية الزهراء بارتكاب الواقعة، بأن قام المتهم الأول باستدراجه من مدينة أبوحماد لتوصيله إلى إحدى الأماكن وفي الطريق اتصل بالمتهمين الثانى والثالث لملاحقته لسرقة الدراجة البخارية، وقام بارتكاب واقعة قتل المجنى عليه بـ6 طعنات منها طعنة نافذة بالراقبة، وألقى القبض عليه وعلى المتهمين الثانى والثالث، وإحالتهم للنيابة العامة.

وتحدثت أسرة الشاب السيد حجاج، عن تفاصيل وفاته قائلة: "السيد كان يعمل فى ليبيا لسنوات حتى عاد إلى مصر تلبية لرغبة شقيقته المريضة بالسرطان قبل وفاتها، ثم باشر عمله على توك توك خاص به".

وتابعت الأسرة المكلومة: فى صبيحة يوم الحادث خرج ابنهم للعمل على التوك توك وخلال ذلك أخذ 3 شباب إلى أحد المناطق بأبوحماد وهناك استدرجوه هؤلاء الثلاثة وطعنوه بـ6 طعنات حتى فاضت روحه دفاعا عن التوك توك وحماية له من السرقة، وكان يعمل عليه لتجهيز زفافه وشراء شبكة عروسه.