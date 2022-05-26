بولندا: استقبلنا 3 ملايين و613 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا حتى الآن

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، استقبال 3 ملايين و613 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.
وأفادت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس - بأن نحو 21 ألفا و700 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الأربعاء، مقابل 21 ألف لاجئ في اليوم السابق عليه.
يذكر أن بولندا مررت -خلال شهر مارس الماضي- مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.
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