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بولندا: استقبلنا 3 ملايين و613 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا حتى الآن

الخميس، 26 مايو 2022 09:20 ص
بولندا: استقبلنا 3 ملايين و613 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا حتى الآن اللاجئين - أرشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، استقبال 3 ملايين و613 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.
 
 
وأفادت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس - بأن نحو 21 ألفا و700 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الأربعاء، مقابل 21 ألف لاجئ في اليوم السابق عليه.
 
 
يذكر أن بولندا مررت -خلال شهر مارس الماضي- مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.
 

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