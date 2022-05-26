اليوم السابع
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الخميس، 26 مايو 2022 04:11 م
أكرم القصاص
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بطريقتهم.. طلاب رابعة تربية رياضية الأزهر يحتفلون بأستاذهم تقديرا له.. صور

الخميس، 26 مايو 2022 03:54 م
بطريقتهم.. طلاب رابعة تربية رياضية الأزهر يحتفلون بأستاذهم تقديرا له.. صور الاحتفال بمعلمهم تقديرا له
أمنية فايد

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شارك القارئ عمار عاشور، الطالب بالفرقة الرابعة كلية التربية الرياضية جامعة الأزهر، خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع بمجموعة صور لطلاب الدفعة أثناء احتفالهم بالأستاذ الدكتور وائل عادل أستاذ مادة المتخصص في مادة فردى لعبة الكاراتيه تقديرا لدوره في تعليمهم كل ما هو مفيد لهم.

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وقال: "شارك الطلاب من الفرقة الرابعة في صناعة البهجة بتقدير معلمهم الذى اعتبره الجميع أخا كبير لهم من خلال عرض رياضى للعبة الكاراتيه".

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ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاركتهم عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

اليوم السابع

صحافة المواطن

صحافة مواطن

جامعة الازهر

الكاراتيه

تربية رياضية الازهر


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