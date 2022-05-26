"بدأت بهزار وختمت بنار".. عامل يحرق صديقه خلال المزاح فى الصف بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل لاتهامه بإشعال النار بصديقه، خلال المزاح معه بمنطقة الصف، حيث سكب عليه كمية من البنزين أثناء إشعال المجني عليه سيجارة، مما أسفر عن إصابته بحروق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة سائق توك توك بحروق ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بمنطقة الصف.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه خلال إشعاله سيجارة، ألقى عليه صديقه كمية من البنزين بدافع المزاح، مما أسفر عن إصابته بحروق.

تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.