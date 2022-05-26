اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 04:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

"بدأت بهزار وختمت بنار".. عامل يحرق صديقه خلال المزاح فى الصف بالجيزة

الخميس، 26 مايو 2022 03:04 م
"بدأت بهزار وختمت بنار".. عامل يحرق صديقه خلال المزاح فى الصف بالجيزة حريق - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل لاتهامه بإشعال النار بصديقه، خلال المزاح معه بمنطقة الصف، حيث سكب عليه كمية من البنزين أثناء إشعال المجني عليه سيجارة، مما أسفر عن إصابته بحروق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة سائق توك توك بحروق ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بمنطقة الصف. 
 
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه خلال إشعاله سيجارة، ألقى عليه صديقه كمية من البنزين بدافع المزاح، مما أسفر عن إصابته بحروق.
 
تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

حريق

اصابة سائق بحروق مشاجرة

مركز الصف

أمن الجيزة

حرق شخص

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

المزاح

هزار


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة