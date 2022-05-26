بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 3 أشخاص صدمتهم دراجة بخارية فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقت سيدة مصرعها وأصيب 3 أشخاص آخرون بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر اصطدام دراجة بخارية بهم بشارع عاطف السادات "طرح البحر" نطاق حى الشرق.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد كلا من: محمد فتحي سعد 18 عامًا، مصاب بكدمات في الوجه، وباسل محمد رفعت 17 عامًا، مصاب بكدمات في الوجه، ومودة محمد أحمد السعيد 7 أعوام، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وميرفت عزت عوض الله 41 عامًا، توفيت داخل المستشفى أثناء عمل الإسعافات، وذلك نتيجة حادث اصطدام دراجة بخارية بهم بشارع عاطف السادات نطاق حي الشرق.

حُرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن، ويجرى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.