بالأسماء.. إصابة 15 طالبة وطالبة فى حادث تصادم بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصيب 15 طالب وطالبه في الصف الثاني الثانوي ، في حادث تصادم سيارة ربع نقل" بوكس" بالرصيف بنفق البرلس، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.



وتبين من خلال الكشف الطبي إصابة كل من تغريد جمعة أحمد، 18 سنه،باشتباه كسر بالعمود الفقري، وسهيلة محمود عبدالفتاح، 17 سنة، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، ومنه ناصر مسلم،47 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى، ونرمين شعبان إبراهيم 17 سنة، بكدمات وسحجات، ونهى محمد الخشي، 17 سنة، بسحجات وكدمات، وسارة إبراهيم النوب، 17 سنة، بكدمات وسحجات، ومنه عبدالحكيم عمر، 17 سنة، اشتباه إصابة بعنق الرقبة، ومنار أمين أحمد، 17 سنة ، اشتباه كسر بالفخذ الايسر، ونورهان محمد عابدين، 17 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيمن، وعفاف إبراهيم عبدالستار، 17 سنة، بكدمات وسحجات وجرح قطعي بالرأس، وفاطمه طاهر إبراهيم، 16 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وداليا محمد حمادي، 16 سنة بكدمات وسحجات بالجسم، وشهنده رضا الشرقاوي، 16 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و أسامة ماهر كرد،17 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبدالعال حسن القاضي، 17 سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



تلقي اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل " بوكس" تستخدم في نقل المواطنين، بالرصيف، حيث جرى نقلهم لمستشفى بلطيم التخصصي لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.



انتقل عدد من ضباط مركز شرطة البرلس لموقع الحادث والمستشفى وتبين أن جميع المصابين طالبات وطلاب تراوحت أعمارهم ما بين 16 عام إلي 18 عاما وتحرر محضر بذلك، و تم رفع حالة الطوارئ داخل مستشفى برج البرلس المركزي، وذلك لاستقبال المصابين في ذلك الحادث.