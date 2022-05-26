انطلاق الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

د .أشرف صبحي يتسلم رئاسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

صبحي: مصر تطلق أول جائزة للتميز الرياضي the first

تسلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، رئاسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، من نايف البكري وزير الشباب والرياضة بجمهورية اليمن الشقيقة رئيس الدورة السابقة رقم 44.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والمنعقدة بمقر جامعة الدول العربية، بحضور وزراء الشباب والرياضة بالدول العربية، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، فيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، وأعضاء اللجان الشبابية والرياضية والمالية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

قال وزير الشباب والرياضة:" أرحب بكم جميعاً ضيوفاً كراماً أعزاءً فى بلدكم الثانى "مصر"، للمشاركة فى الاجتماع الدورى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وإننى إذ أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى نايف البكري وزير الشباب والرياضة بجمهورية اليمن الشقيقة علي رئاسته للدورة رقم 44 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وإدارتهم لهذه الدورة باقتدار وجهد متميز، كما أتوجه بالتهنئة إلى معالي السادة الوزراء الذين يشاركون معنا اليوم للمرة الأولي في مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، متمنياً لهم التوفيق والسداد بإذن الله، ولا يفوتنى أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وجميع السادة المسئولين بالجامعة علي تقديم كل الدعم لكافة فعاليات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب".

مضيفاً :"نجتمع اليوم تحت مظلة الجامعة العربية لنتناقش حول البرامج والمشروعات المزمع تنفيذها خلال العام المقبل، والتى تحقق أهداف وسياسات المجلس، إضافة إلى تقييم ما تم تنفيذه مسبقاً من برامج وأنشطة، وقياس مدى تأثيرها على أبنائنا من الشباب فى مختلف البلدان العربية".

أشار صبحي خلال كلمته، الي اجتماع مجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية في دورته رقم 42، وكذلك اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته رقم 67 ، حيث تناولت الاجتماعات العديد من الموضوعات ذات الأهمية منها عرض أنشطة متنوعة سيتم تنفيذها بمختلف الدول العربية خلال العام الحالي، والتى تعتبر المحك الحقيقي لتفاعل الشباب وتبادل الخبرات والثقافات وتوطيد أواصر الصداقة بينهم، وحتي يتحقق هذا الهدف لابد من توفير الدعم المالي المساند لتنفيذ هذه الأنشطة بنجاح.

كما أشار إلي أنه تم إطلاق مشروع "جائزة التميز للشباب العربي" بهدف تكريم الشباب العربي أصحاب المبادرات المتميزة ، كما سيتم تكريم بعض الرموز العربية التي كان لها الفضل في إثراء الحركة الشبابية و الرياضية ، وقد تم إعداد دليل استرشادي يتضمن كافة المعايير والتفاصيل الخاصة بالمشروع.

أكد الدكتور أشرف صبحي على حرص القيادة السياسية المصرية على الدعم الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، ومساندة الشعب الفلسطينى في مواجهة الصعاب والتحديات المتنامية ومواصلة العمل الحثيث بهدف إعادة الإعمار، فالقضية الفلسطينية ستظل قضية العرب إلى أن يتم تسويتها بما يتوافق مع أحكام القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية .

وقال وزير الشباب؛"من موقعي كرئيس للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب فقد تابعت بكل الحرص جميع المشروعات والأنشطة العربية التي تم تنفيذها خلال العام المنتهي، ومدى النجاح الكبير الذى حققته تلك الأنشطة من تأثير ملموس على شبابنا العربي، الأمر الذى يعكس مدى الاهتمام من جانب الدول العربية بتنفيذ تلك البرامج على أكمل وجه سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة منها، كما حرصت على تطوير آلية عمل المكتب التنفيذي بحيث أصبحت الاجتماعات مرتين كل عام بدلاً من اجتماع واحد وهو ما أدي الي تفعيل دورة تنفيذ الأنشطة المُدرجة في المجالات الشبابية والرياضية".

وثمن "صبحي" جهود وزراء الشباب والرياضة العرب، والتعاون الوثيق الذي يتم بينهم والذي وضح جلياً في التنسيق في اختيار المشروعات التي تساهم في جذب الشباب العربي، ودفعهم إلي تقديم مبادرات تساهم في خدمة أوطانهم والحفاظ على انتمائهم وعروبتهم، مشيراً الي أن كل ما تحقق ما إنجازات جاء في ضوء إدراكنا الراسخ لأهمية العمل المشترك والتضامن العربي باعتباره الركيزة الأساسية لمواجهة مختلف التحديات التى تفرضها الظروف الدولية والإقليمية، حيث أن التعاون الفعال بين الدول يمثل حصناً لصيانة المصالح العربية المشتركة، ويوفر مجالاً لتطوير العمل العربى المشترك إلى آفاق أوسع وأرحب.

وجدد الدكتور اشرف صبحي تأكيده على أن وزارة الشباب والرياضة لدى جمهورية مصر العربية، يسعدها دوماً أن تضع كافة إمكاناتها لأي عمل أو جهد يكون نتاجه نجاح أهداف مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب علي مستوي الوطن العربي، وذلك في ضوء الدعم الكبير واللامحدود من قبلِ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للمنظومة الشبابية والرياضية.

وفي ختام كلمته، قدم وزير الشباب والرياضة الشكر والامتنان لوزراء الشباب والرياضة بالدول العربية علي الجهود المتميزة التي يبذلونها لخدمة الشباب بأوطاننا العربية، مشيراً إلي أن مصر أطلقت أول جائزة للتميز الرياضي the first، مثنياً علي اطلاق مبادرة "المبعوثين الافتراضيين للشباب العربي".



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (1)



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (2)



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (3)



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (4)



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (5)



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (6)



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (7)



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (8)



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (9)



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (10)



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (11)



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (12)



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (13)