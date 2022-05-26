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انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا بمياه فرع الرياح التوفيقى ببنها

الخميس، 26 مايو 2022 06:41 م
انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا بمياه فرع الرياح التوفيقى ببنها الإنقاذ النهرى - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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نجحت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، منذ قليل، في انتشال جثمان طالب بالصف الأول بالدبلومات الفنية، ومقيم قرية ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها، والذي لقى مصرعه غرقا بمياه فرع الرياح التوفيقى ببنها، بعد أن نزل للاستحمام هربا من درجات الحرارة العالية، وجرفه التيار ولم يتم العثور على جثته منذ أمس.

وكانت قد كثفت أجهزة الإنقاذ النهري والحماية المدنية من جهودها في مسح مياه فرع الرياح التوفيقى ببنها، وكذلك فرق الغواصين حتى نجحوا في الوصول إلى مكان الجثة وانتشالها من المياه.

كان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب بمياه فرع الرياح التوفيقى ببنها أثناء الاستحمام.

على الفور جرى الدفع بفرق الإنقاذ النهرى بالقليوبية، ومازالت تواصل جهودها لانتشال الجثمان، وبالمعاينة والفحص تبين غرق الشاب "جمال محمد السيد أحمد"، 17 سنة، طالب بالصف الأول بالدبلومات الفنية، ويعمل سائقا على سيارة فان، ومقيم قرية ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، والذى لقى مصرعه غرقا بمياه فرع الرياح التوفيقى ببنها، بعد أن نزل للاستحمام هربا من درجات الحرارة العالية، وجرفه التيار.


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