اليوم السابع
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الخميس، 26 مايو 2022 11:49 م
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انتخاب رئيس هيئة الخدمات البيطرية رئيساً للمفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية

الخميس، 26 مايو 2022 11:04 م
انتخاب رئيس هيئة الخدمات البيطرية رئيساً للمفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم انتخاب الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، رئيساً للمفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية  OIE  بإقليم الشرق الأوسط .

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للجمعية العمومية رقم 89 لمنظمة "OIE"  التى عقدت اليوم.

ومن جانبه هنأ السيد القصـير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، رئيس هيئة الخدمات البيطرية على هذا الإنجاز الذي يأتي تتويجاً لجهود الهيئة ووزارة الزراعة، في المشاركات الإيجابية بجميع الأنشطة ذات الطابع الدولي والقاري والإقليمى.

ومن جانبه أعرب الدكتور عبد الحكيم محمود عن خالص الشكر والتقدير لوزير الزراعة، ونائبه لحرصهما على دعمه، وتهنئته بالحصول على هذا المنصب، وتعهد ببذل المزيد من الجهود لاستمرار ظهور مصر بمكانتها التي تليق بها.

وأضاف أنه قد تم الترشيح لذلك المنصب من خلال توصية المفوضية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط رئيساً للمفوضية سالفة الذكر بإجماع الآراء .

وأضاف "محمود" أهمية اختياره رئيساً للمفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE لمنطقة الشرق الأوسط. يسهم في دعم دور مصر الريادي في مجال الخدمات البيطرية على المستويين الدولي والإقليمي، من خلال المشاركة في صناعة القرارات المتعلقة بالمعايير الدولية في مجالات الصحة الحيوانية والصحة العامة البيطرية والرفق بالحيوان ودعم تطبيق المعايير الدولية الصادرة عن OIE وتطبيق النهج العالمي للصحة الواحدة خاصة في إقليم الشرق الأوسط. 

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم هذا تقسيم الدول الأعضاء فى منظمة OIE  طبقا للموقع الجغرافى الى خمس أقاليم هى إقليم الشرق الوسط و إقليم أفريقيا و إقليم أوروبا و إقليم الأمريكتين و أخيرا إقليم أسيا والباسفيك. هذا وكان عبدالحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمستشار السابق بمنظمة الأغذية والزراعة FAO  يشغل أيضا نائب رئيس مفوضية إقليم الشرق الوسط.


الصحة الحيوانية

الخدمات البيطرية

الزراعة

وزير الزراعة


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