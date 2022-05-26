امتحان داخل المستشفى.. نائب رئيس جامعة الأقصر يتابع امتحانات طلاب كلية الطب

وأوضح نائب رئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، خلال جولاته، أن هذه الامتحانات تستهدف تقييم الآداء الإكلينيكي لطلاب الفرقة الأولى بمادة الـvertical 2، وذلك من خلال الكشف على مرضى حقيقيين من المترددين على مستشفى الكرنك الدولي.

واطمأن نائب رئيس الجامعة على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الامتحانات، مؤكدًا أن الامتحانات جرت بملاحظة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالأقسام الإكلينيكية، وفق خطة الجامعة من الإعداد الجيد والدقة في الالتزام بالضوابط والمعايير الوقائية، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائنا الطلاب.

وأشرف على امتحانات الطلاب؛ الدكتور محمد شحات وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد عطيتو، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي لكلية الطب.

وفى نفس السياق عقد مجلس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، جلسته الـ35، بحضور الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، والدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، حيث وافق المجلس على ضرورة تطبيق التعليمات الواجب على الطلاب اتباعها، ومراعاتها من جانب المراقبين والملاحظين، لحسن سير الامتحانات.

وجرت الموافقة خلال الجلسة على تشكيل لجنة مختصة بمحاضر الغش أثناء سير الامتحانات، على أن تضم اللجنة؛ الملاحظين الموظفين باللجنة محل واقعة الغش، رئيس الدور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومن ثم رفعه إلى عميد الكلية، كما وافق المجلس على اعتماد نماذج مفاتيح الإجابة الخاصة بالامتحانات، من مركز القياس والتقويم بالجامعة.