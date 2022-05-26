اليوم.. انطلاق قوافل تعليمية مجانية لطلبة الثانوية العامة بقرى إسنا وأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، لتنظيم فعاليات قوافل تعليمية مجانية اليوم الخميس وغداً الجمعة، وذلك لدعم طلبة الشهادة الثانوية العامة بالقسمين العلمى والأدبى، فى قرى حياة كريمة بمدينتى إسنا وأرمنت.



ومن المقرر أن يحاضر فى القوافل التعليمية المجانية صفوة من خبراء المواد الدراسية على مستوى الجمهورية، حيث إن القوافل يجرى تنظيمها بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، ووزارة التربية والتعليم.



ومن جانبه، يقول الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، تقرر مواصلة القوافل التعليمية المجانية يومي الخميس وغداً الجمعة، لدعم طلبة الشهادة الثانوية بقسميها الأدبى والعلمى بقرى حياة كريمة فى مدينتي إسنا وأرمنت، وذلك بقاعة بقاعة مركز شباب السلام بمدينة إسنا لطلاب القسم العلمى، وقاعة جمعية المحافظة على القرآن الكريم لطلاب القسم الأدبى، أما فى مركز أرمنت فيتم عقد القوافل التعليمية المجانية داخل قاعة نادى الشبان المسلمين للقسم العلمى، وفى قاعة نادى المعلمين للقسم الأدبي.



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه يجرى تنظيم تلك القوافل المجانية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لدعم قرى الريف المصرى، وناشد الدكتور محمد السيد، كافة الطلاب بضرورة الحضور للاستفادة من القوافل التعليمية وتدريبهم على الأسئلة والإجابات.



الجدير بالذكر أن القوافل التعليمية المجانية التي تم تنظيمها في شهر مارس الماضي قد شهدت إقبالا من طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية، وذلك بتعاون مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر ومديرى إدارات الشباب بمركزى إسنا وأرمنت، وأيضا مديرى الإدارة التعليمية بمركز إسنا وأرمنت ورؤساء الجمعيات الأهلية التى استضافت القافلة.